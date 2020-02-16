27 فبراير.. السعودية تستضيف أول نزال مصارعة نسائي على لقب “سماك داون” 2020

تقيم شركة “WWE” الأمريكية، أول نزال مصارعة نسائي على لقب “سماك داون” للسيدات وذلك في عرض “سوبر شوداون”، الذي يقام الخميس 27 فبراير الجاري، حسبما ذكرت العديد من المواقع الخاصة بأخبار المصارعة.

وذكر موقع “سبوتنك” عربي، أنه سيقام في بداية عرض “سماك داون” الأسبوع المقبل، بين كارميلا ونايومي، على أن تواجه الفائزة بايلي، حاملة اللقب لتحديد بطلة “سماك داون” للسيدات لعام 2020.

وشهد الخميس الماضي، نزال بين بايلي وكارميلا على لقب “سماك داون” للسيدات، انتهى باحتفاظ بايلي باللقب، بعدما وضعت قدمها فوق الحلبة أثناء تثبيت كارميلا لها، وهو ما أدى إلى إقامة نزال آخر على البطولة النسائية في “سوبر شوداون” السعودية 2020.