زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب إيران

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة جنوب إيران بعد ظهر الأحد، ولم تعلن السلطات ووسائل الإعلام المحلية حتى الان عن سقوط ضحايا.

ووفق المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية، بلغت قوة الهزة الأرضية 5.5 درجة على مقياس حجم اللحظة، وهو وحدة قياس يستخدمها عدد من علماء الزلازل.

وقال معهد الفيزياء الجيولوجية في جامعة طهران، إن الزلزال وقع في الساعة الرابعة عصرا على عمق 15 كيلو في الخليج بين القارة وجزيرة قشم، على مسافة 49 كيلو من ميناء بندر عباس.

وقال متحدث باسم الدفاع المدني الإيراني، إنه تم إرسال فرق إلى المنطقة لتقدير الأضرار وتقديم المساعدة للضحايا المحتملين.

وتقع إيران عند تقاطع صفائح تكتونية عدة، ما يجعلها منطقة نشاط زلزالي كثيف.

ويعود آخر زلزال كبير إلى نوفمبر 2017، حين أدت هزة بقوة 7.3 درجة في محافظة كرمنشاه (غرب) إلى مقتل 620 شخصا.