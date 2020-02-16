التعاون يفتح مدرجاته مجانًا أمام الدحيل بدوري أبطال آسيا

أعلن نادي التعاون، اليوم الأحد، فتح مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة مجانًا أمام أنصاره خلال مواجهة الفريق مع ضيفه الدحيل القطري.

ويستضيف التعاون نظيره القطري ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث يسعى الفريقان للانفراد بصدارة المجموعة.

ويتصدر الدحيل ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، عقب فوزه 2 / صفر على ضيفه بيرسبوليس الإيراني في مستهل مبارياته بالمجموعة، فيما تغلب التعاون 1 / صفر على مضيفه الشارقة الإماراتي في الجولة الافتتاحية للمجموعة، ليحتل الفريق السعودي المركز الثاني في المجموعة.