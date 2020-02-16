النائب العام المصري ينفي تعرض ناشط حقوقي موقوف “لأي أذى”

نفى النائب العام المصري حمادة الصاوي، الأحد، تعرض الناشط الحقوقي الموقوف باتريك جورج زكي، “لأي أذى أو تعد” من قبل السلطات خلال احتجازه.

وفي السابع من فبراير أوقفت السلطات المصرية “زكي”، وهو باحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية محلية)، لدى عودته من إيطاليا ووجّهت إليه عدة تهم بينها “إذاعة أخبار وبيانات كاذبة” و”تكدير الأمن والسلم الاجتماعي”.

وقال النائب العام في بيان إن “زكي” لم يُدل بأقوال (أمام النيابة العامة عن) تعرضه لأي أذى أو تَعدٍ خلال إلقاء القبض عليه أو احتجازه حتى عرضه على النيابة العامة.

وتابع البيان: “كما لم تلحظ النيابة العامة بمناظرته أية إصابات ظاهرة تُفيد التحقيقات، وقد أجابها المتهم نافيًا وجود أية إصابات بجسده”.

وقال بيان النائب العام: “لا زالت التحقيقات سارية وفيها من القرائن ضد المتهم ومن المبررات الأخرى ما ترى معه النيابة العامة استمرار حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات”.