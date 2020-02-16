إيفانكا ترامب تشيد بإنجازات السعودية في تحسين وضع المرأة

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أبو ظبي - الوئام

هنأت إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المملكة العربية السعودية بإصلاحات دعم حقوق المرأة في السنوات الأخيرة.

وقالت إيفانكا، في كلمتها على منبر منتدى المرأة العالمي الذي انطلقت أعماله اليوم الأحد في دبي، إن ” السعودية غيرت قوانينها لاحترام حرية المرأة في التنقل والوصول إلى الخدمات الائتمانية والمالية.. وهذا أمر عظيم.. وما زالت هناك خطوات أخرى أكبر حرية”.

وأشارت إيفانكا إلى الإنجازات التي حققتها خمس دول عربية في تحسين وضع المرأة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما أجرته في العامين الماضيين من “إصلاحات مهمة” في هذا المجال.

وقالت: “علينا جميعا التصفيق ترحيبا بهذه الإنجازات والتطورات”.

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