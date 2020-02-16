أول تعليق من الشباب على الاستعانة بجاليات لتشجيعه أمام النصر

نفى نادي الشباب استعانته ببعض الجاليات لملء المدرجات الخاصة بجماهيره في مباراته الأخيرة أمام النصر، الجمعة الماضي، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وأصدر الشباب بيانا، يوم الأحد، ذكر خلاله: تابعت إدارة نادي الشباب ما أثير في اليومين الأخيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الرياضية، حول استعانة النادي ببعض الجاليات لملء المدرجات الخاصة بجماهيره في مباراة النصر.
وواصل البيان: كما أن السيناريوهات التي صاحبت كل ذلك تترك العديد من الاستفهامات، ابتداء من تصوير الباصات التي تقل الجاليات الوافدة قبل وصولها وحتى دخولها المدرج الشبابي، كذلك خروج هذه المجموعة بعد دقائق من بداية المباراة، يؤكد بأن حضورها كان بهدف التصوير فقط للإساءة إلى الكيان، كما أن التعاطي الإعلامي يثير العديد من التساؤلات حول الغيابات غير النزيهة، وباشرت إدارة في جمع المعلومات لمعرفة من يقف حول هذا العمل.
وأكد نادي الشباب في بيانه الذي ذيُل باسم خلف الهويشان الرئيس التنفيذي أنه يفتخر بمحبي الفريق من مختلف الأطياف والمواطنين والجنسيات المقيمة داخل وخارج السعودية.