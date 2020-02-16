سائق شنق نفسه فوق مركبته.. الظروف الاقتصادية تدفع الأتراك إلى الانتحار

في حادث لم يكن الأول في تركيا خلال هذا الأسبوع، انتحر رجل تركي في مقاطعة قونيا، بوسط البلاد، لأنه لم يستطع سداد ديونه.

ويعد هذا الحادث الثاني من هذا النوع في غضون ما يزيد قليلًا عن أسبوع، وفق ما ذكرته صحيفة جمهوريت، اليوم الأحد.

وقال نائب المعارضة الرئيسي إردال أكسنجر إن سائق الشاحنة البالغ من العمر 37 عامًا، والذي كان متزوجًا ولديه طفلان، شنق نفسه في محطة للشاحنات في قونيا لأنه كان يعاني من الاكتئاب بسبب ديونه.

وأشعل المواطن النار في نفسه أمام المحافظة في مقاطعة هاتاي بجنوب تركيا في 8 فبراير، بعد أن صرخ قائلًا إن أولاده جائعون وإنه عاطل عن العمل منذ فترة طويلة.

وشهدت تركيا زيادة في حالات الانتحار على مدى العام الماضي، حيث ذكر العديد من الضحايا قبل الإقدام على الانتحار أن الفقر والبطالة هما السبب.

وبلغت البطالة في البلاد 14 في المائة، في حين انخفضت قيمة الليرة التركية بنسبة 30 في المائة مقابل الدولار في أعقاب الصدع بين تركيا والولايات المتحدة.

وشهدت تركيا 3 آلاف و69 حالة انتحار خلال عام 2017 من بينها 233 حالة، بسبب ضيق المعيشة والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد، حسب تقرير لنائبة حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول غمزة أكوش إيلغازي. وهذا الرقم جاء قبل تفاقم مشكلات تركيا الاقتصادية في 2018… وجاء أعلى معدلات الانتحار بسبب الأوضاع الاقتصادية في إسطنبول بواقع 34 حالة، و20 في إزمير، و14 في بورصة، و13 بالعاصمة أنقرة، و12 في أنطاليا، و9 في مرسين، و8 في كونيا، و7 في غازي عنتاب و7 في أضنة، إلى جانب حالات في مدن أخرى.

وتفاقمت ظاهرة الانتحار في تركيا بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بين الشباب، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأشارت دراسات إلى أن عدد محاولات الانتحار في السنوات الخمس الأخيرة بلغ 60 ألفاً و850 حالة، لقي 16 ألفاً و28 شخصاً منهم حتفهم.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي الرسمي، أن عدد المنتحرين في تركيا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2017 بلغ 9 آلاف و479 شخصاً، وأن غالبية حالات الانتحار وقعت في إسطنبول.

وأوضحت البيانات أن عدد المنتحرين بلغ 7 آلاف و41 رجلاً، والنساء ألفين و438 امرأة، وأن الأزمات الاقتصادية وانخفاض القوة الشرائية لليرة وغرق المواطنين في مستنقع الديون منذ 10 سنوات في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، أدت إلى ارتفاع معدل الجريمة ونسبة حالات الانتحار.