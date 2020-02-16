مصادر: وصول جرحى من الجوف اليمنية إلى مستشفيات السعودية

وصل عدد من المصابين من الجوف اليمنية إلى مستشفيات السعودية، بحسب مصادر للسعودية.

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، عن سقوط إحدى طائرات التحالف المقاتلة بمنطقة العمليات في محافظة الجوف اليمنية، مشيرة إلى تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع الحادث.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن إحدى الطائرات سقطت بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف.

وأوضح العقيد المالكي أنه “عند الساعة 23:45، من مساء يوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2020، سقطت طائرة مقاتلة من نوع “تورنيدو” تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني”.