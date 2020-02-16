الهلال يبحث عن مواصلة الصدارة.. وشباب الأهلي يسعى لتعويض الخسارة

يلتقي مساء غد الاثنين الهلال بمضيفه شباب الإهلي الإماراتي، على ملعب آل راشد “دبي” ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2020م.

ويطمح الفريق الإماراتي للتغلب على حامل اللقب في الموسم الماضي من البطولة، ولتعويض الخسارة التي تعرض لها في مباراته الأولى أمام باختاكور الأوزبكي فيما يسعى النادي السعودي الهلال إلى انتزاع الفوز ومواصلة الصدارة.

وسيغيب عن شباب الأهلي المحترف ليوناردو ومحمد جمعة ووليد عباس، فيما سيغيب من الهلال القائد محمد الشلهوب والمدافع علي آل بليهي.

والتقى الهلال وشباب الأهلي الإماراتي في 9 مباريات، واستطاع الهلال الفوز في 4 مباريات وحضر التعادل في مثلها وكان هناك انتصار وحيد لصالح شباب الأهلي

و قد سجل الزعيم السعودي 18 هدفا فيما سجل شباب الاهلي 11 هدفا.