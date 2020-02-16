20 جنيها تتسبب في شهرة شاب مصري

رغم بداياته المتعثرة في الحياة بشكل عام، وفي عمله بشكل خاص؛ استطاع “أحمد” أن يتحول من حارس شخصي إلى أحد مشاهير برنامج التواصل الاجتماعي “سناب شات”.

قطعا لم يكن يعلم أن 20 جنيها ستكون سببا في شهرته، بعد أن قرر الوقوف إلى جانب الحق، ومساعدة “أبو فهد”، أحد مشاهير برنامج “سناب شات”، بأحد ليالي الشتاء شديدة البرودة. “الوئام” تحكي قصته في السطور التالية:

تعود القصة إلى أحد أيام عمل “أحمد”، والذي كان يعمل حارسا لأحد الشخصيات السياسية المهمة، ينهي عمله يوميا في الـ11 مساءً.

يحكي الشاب: خلال أحد الأيام؛ قررت السير إلى المنزل، بدلا من انتظار السائق الخاص بالشخصية المهمة التي أعمل لديها لإيصالي إلى البيت، في رحلة تمتد إلى8 كيلومترات، فاضررت للمشي.

يتنهد أحمد، ويستطرد: أثناء سيري على قدمي بعد يوم طويل شاق، فوجئت بشخص يطاردني، يطلب العون والمساعدة، بعد خلاف مع سائق “تاكسي”، على قيمة مشوار.

ويوضح: التفت فإذا بشاب سعودي – لم أكن أعرفه آنذاك – يشرح لي خلاف مع “سائق” طلب منه 200 جنيه، رغم أن العداد يقول أن الأجرة لا تتعدى 16 جنيها، وبعد نقاش حاد مع السائق، فأعطيته 20 جنيها. وانتهى الأمر.

يضيف أحمد: ظل الشاب السعودي، والذي اتضح لاحقا أنه “أبو فهد”، يلاحقني، مصرا على الحصول على رقم جوالي، وظل يعرض أن يرد إلي المبلغ المالي، لكنني رفضت، فسار إلى جانبي صامتها. وعند الوصول؛ طلب رقم جوالي، وأعطيته إياه. يضيف “أحمد”: لم أكن أعلم أن هذا الموقف سيفتح لي آفاق السماء وأبواب الشهرة.

يحكي الشاب المصري: علاقتي بـ”أبو فهد” كانت مغامرة، إذ عملت أنه يريد التصوير في أحد أحياء القاهرة؛ ويود مني مرافقته. في البداية رفضت، وقل له: سأتصل بصديق يساعدك.

يضيف “أحمد”: اتصلت بـ٤٠ حارسا شخصيا ليرافقه أحدهم ، لكن الجميع رفضوا أن يكونوا معه، وأمام إصراره؛ قبلت أن أكون معه.

يوضح أحمد: بعد التصوير؛ شعرت أن “أبو فهد” لديه هدف يسعى إليه، وكانت مغامرة كبير، إذ أضحى هذا الشاب السعودي أحد نجوم “سناب شات”، وحقق أرقاما كبيرة في وقت قصير.

لكن الخير الذي قدمه أحمد لم يكن ليضيع هباءً، فقد غيرت مساعدته للشاب السعودي كل شيء، وأضحى مديرا لأعماله التجارية والإعلانية.

يوضح أحمد لـ”الوئام”: “لم أكن أبحث للشهرة طريقا، ولا أبتغيها، لكنني فوجئت بجمهوري السعودي يزداد يوما بعد يوم، فقررت أن أزور المملكة”.

يحكي “أحمد” تجربة زيارته للسعودية قائلا: “وجدت ترحيبا غير مسبوق أدهشني، كان الجميع يعرفني بسبب قصتي مع أبو فهد”.

– سألته “الوئام”: ماذا عن الدخل المادي من الإعلانات؟

أجاب: سناب شات فترة ويزول، وأدعو كل مستخدميه للاستفادة منه خلال هذه الفترة.

– وماذا عن تقديم المحتوي الهادف هل هو المميز في السناب؟

من خلال متابعتي للجمهور السعودي، أرى أن البعض يبحث عن من يقوم بإسعادهم بالضحك ويجلب السرور لهم، والقليل منهم من يجد هذا الأسلوب في السناب.

– من هي الشخصيات مميزة التي تتابعها بالسناب؟

بلا شك رقم واحد هو “أبو فهد”، والذي قدم لي الدعم والشهرة وكان سببا في فتح أبوابٍ كثيرة لي، ولدي العديد من المتابعين في كل مكان.

– بحكم إدارتك للأعمال للشاب الذي تسبب في شهرتك، واليوم أنت أحد المشاهير، هل ستستفيد من الإعلانات عبر حسابك الشخصي؟

طبعا لا ولن افعل ذلك وأتيحت لي مرارا وتكرارا، ولكن الإعلانات تنشر عبر حساب “أبو فهد” الذي تسبب في حصولي علي الشهرة، ومعظم متابعي يتابعونه، لذلك أكتفي بما يأتي من خلاله.