أمطار على حائل.. والأرصاد: الطقس غير مستقر على هذه المناطق #حايل_الان

شهدت منطقة حائل، مساء اليوم أمطارا من خفيفة إلى متوسطة، ووثق بعض المغردين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هطول الأمطار عبر مقاطع فيديو.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد نشرت تقريرا عن حالة الطقس اليوم، وتوقعت انتشار السحب الرعدية على عدد من المناطق، مع توقعات بسقوط الأمطار ووجود رياح محملة بالأتربة والغبار علي هذه المناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس ستكون غير مستقرة علي مناطق القصيم ومنطقة حائل وعدد من المناطق في المدينة المنورة بالإضافة إلي المواقع الموجودة علي الأجزاء الشمالية وعدد من المناطق التي تقع علي الحدود الشمالية، بالتزامن مع وجود رياح وسحب علي عدد من المناطق الغربية من الرياض، ومكة المكرمة.