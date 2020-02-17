نتانياهو: طائرتنا بدأت تعبر المجال الجوي السوداني

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس الأحد، إن الطائرات التجارية الإسرائيلية بدأت تطير في أجواء السودان، بعد الاجتماع المهم الذي عقده مع عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.

وقالت الخرطوم في 5 فبراير(شباط) الجاري، إنها “أعطت الطائرات الإسرائيلية موافقة مبدئية على الطيران في الأجواء السودانية” وذلك يعد يومين من اجتماع البرهان مع نتانياهو في أوغندا.

وقال نتانياهو في كلمة أمام عدد من قيادات يهودية أمريكية: “الآن نحن نبحث التطبيع السريع. أول طائرة إسرائيلية مرت أمس في أجواء السودان”، وأشار إلى أن هذا الخط الجوي قلص الرحلة من إسرائيل إلى أمريكا الجنوبية بنحو ثلاث ساعات.

وكانت إسرائيل تعتبر السودان في السابق تهديداً أمنياً في ظل شكوك في استخدام إيران للسودان ممراً لتهريب الذخائر إلى قطاع غزة.

وقالت مصادر إقليمية في 2009، إن “طائرات إسرائيلية قصفت قافلة أسلحة في السودان”.

وسيساعد تطبيع العلاقات مع السودان في إبراز مؤهلات نتانياهو الدبلوماسية قبل شهر من الانتخابات المقررة في إسرائيل في 2 مارس(آذار) المقبل.

ومنذ اجتماع نتانياهو والبرهان يعتبر الممر الجوي أبرز تطور ناقشه الجانبان علناً.