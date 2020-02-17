دوري أبطال آسيا: النصر يلاقي العين الإماراتي غدًا في الجولة الثانية

يحل النصر السعودي ضيفاً على العين الإماراتي غدًا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، وذلك على استاد هزاع بن زايد بالعين.

واستهل فريق النصر مشواره الآسيوي في دوري المجموعات الثلاثاء الماضي، أمام فريق السد القطري بالتعادل 2-2، ويحل في مجموعته ثالثًا بنقطة ، في المقابل سقط العين الإماراتي في فخ الهزيمة أمام سيباهان الإيراني، بـ 4-0، ليحل رابعًا في الأخير بدون نقاط.

ويدخل فريق النصر بمعنويات عالية قبل مواجهة الغد أثر تغلبه في مواجهته الأخيرة على مضيفه الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ 4-2 بعد أن كان متأخرًا بهدف .