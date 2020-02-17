سفيرة #السعودية لدى الولايات المتحدة: #المملكة الشريك الأوثق لأمريكا في المنطقة

أكدت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان أن المملكة هي “الشريك الأوثق” للولايات المتحدة في المنطقة.

وقالت في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية نشرته اليوم الاثنين أن شراكة البلدين مؤسساتية وراسخة، بغض النظر عن الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس.

وأشارت إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي مر على تأسيسها 75 عاما، عايشت تحديات وتقلبات كبرى في النظام الدولي من مواجهة المد السوفياتي، مروراً بالأزمات النفطية المكررة وكذلك حرب الخليج، وصعود تهديد الجماعات الإرهابية وغير ذلك، إلا أنها أثبتت صمودها أمام التحديات كافة التي واجهتها، وهي في تطور مستمر”.

واعتبرت أن أبرز عائق تواجهه في واشنطن يتمثل بتغلُب الصورة النمطية وإصدار الأحكام البدائية إلا أنها أكدت على دورها في مخاطبة الجميع والتواصل معهم للحفاظ على علاقة البلدين.

كما اعتبرت أن أغلب من ينادي بمراجعة العلاقة السعودية – الأمريكية ليسوا على اطلاع واضح على حقيقة جهود المملكة وأضافت :أسعى دوما إلى الالتقاء بمختلف الشرائح في الولايات المتحدة لإيصال هذه الرسالة.

ونحن نعي أنه في الفترات الانتخابية تزداد التصريحات لأسباب مختلفة، لكننا على ثقة أن كل من يتسنى له الاطلاع على المعلومات الوافية حول جهود المملكة إقليميا ودوليا، سيعي أهمية دور المملكة وأهمية العلاقة معها.