“البلديات” تعتمد شركتين جديدتين لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود على الطرق الإقليمية

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم شركة محطة زيت الجري للمحروقات وشركة النور المتحدة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود على الطرق الاقليمية في المملكة وفقاً لأسس ومعايير وضوابط التأهيل المعتمدة.

ونيابة عن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قام وكيل الوزارة للشؤون الفنية المكلف الدكتور خالد بن محمد الجماز بتسليم الشركتين شهادات تأهيل المنشآت إيذاناً لبدء أعمالهما في إدارة وتشغيل وصيانة المحطات الواقعة على الطرق الإقليمية داخل المملكة.

وأوضح الدكتور الجماز خلال تسليم الشهادات أن الوزارة تهدف من زيادة عدد الشركات المؤهلة إلى إيجاد منافسة إيجابية بين الجهات المشغلة لهذه المواقع بتقديمها لخدمات مميزة للمواطنين وبجودة عالية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بجودة المنتج في كافة المحطات، لضمان تقديم الخدمة المتميزة للمسافرين والعابرين لكافة الطرقات الرابطة بين المدن والمحافظات.

ولفت الجماز إلى أن خدمات المحطات ومراكز الخدمة أصبحت تكاملية، بحيث يتم تطوير كافة الجوانب في آن واحد، دون إغفال أي جانب على حساب آخر، مؤكدا أن كثير من المسافرين تتجاوز اهتماماتهم عملية التزود بالوقود إلى جوانب تهيئة المصليات ودورات المياه، والمطاعم وجودة المنتجات ونظافتها.

وشدد أن عملية تأهيل الشركات لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود على الطرق الاقليمية تتم وفق أسس ومعايير تهدف لتقديم خدمات مميزة وبجودة عالية في محطات الوقود، كما أن التأهيل مستمر لزيادة عدد الشركات لإيجاد بيئة تنافسية بين الشركات يعود نفعها على سالكي الطرق السريعة.

من جانبهم أكد مسؤولو الشركتين حرصهم على تطوير خدمات المحطات ومراكز الخدمة باعتبار ذلك خدمة وطنية قبل أن تكون تجارية وربحية، قاطعين على أنفسهم وعداً بإرساء أفضل الخدمات وأكثرها جودة وملاءمة للتطور الذي تشهده البلاد وفق رؤية المملكة .2030

الجدير بالذكر أنه بتأهيل هاتين الشركتين ارتفع عدد الشركات التي أهلتها الوزارة إلى (٢٠) شركة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.

إضافةً إلى أن هناك شركات متقدمة للتأهيل جاري العمل على تأهيلها ، علماً أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قامت بإعداد معايير لتأهيل شركات متخصصة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود.