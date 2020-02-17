المتحدث باسم نادي الشباب يهاجم «بيتروس» لاعب النصر

هاجم أحمد المسعود المتحدث الرسمي لنادي الشباب البرازيلي بيتروس أراوخو لاعب فريق النصر، وذلك ردا على التصريحات التي أطلقها الأخير عقب فوز فريقه على الشباب 4 / 2،

في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

وقال المسعود في تصريحات تلفزيونية: اللاعب يرد على نفسه، لأنه لم يصدر منا تصريحات رسمية، وهو يردد كلاما مرسلا كالبغبغاء وهو في النهاية لايمثل إلا نفسه، ولا نرغب الخوض في مثل هذه الأمور غير المهمة بالنسبة لنا.

وأضاف :من الواضح أنه يبحث تسويق نفسه بين جماهيره وسبق وان قام وكيل أعماله بعرضه علينا في نادي الشباب من قبل.

وكان بيتروس قد قال عقب لقاء الشباب والنصر: رئيس نادي الشباب كثير الكلام، ولا يحترم الفرق التي يواجها، وهذا الأمر بمثابة أزمة كبيرة بالنسبة له، وأطالبه بأن يغلق فمه ويحترم نادي النصر.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة بعد خوضه 18 مباراة.