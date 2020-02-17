المطالبة بإعدام متهم قتل 19 شخصاً في اليابان

طالب الادعاء الياباني، اليوم الإثنين، بإعدام ياباني متهم بقتل 19 شخصاً من أصحاب الإعاقات الذهنية في دار رعاية في مدينة ساغاميهارا، قرب طوكيو.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن الادعاء قال لمحكمة يوكوهاما الجزئية، اليوم الإثنين، إن ساتوشي يماتسو، الذي كان يعمل سابقاً في دار الرعاية، في وضع صحي ملائم ليحاسب جنائياً.

ويتهم يماتسو بإصابة 26 شخصاً آخرين في هجوم الطعن الذي شنه على المنشأة في يوليو(تموز) 2016.

وأوضح الادعاء أن اعتقاد يماتسو أن من الأفضل قتل أصحاب الاعاقات الذهنية، بسبب عجزهم على التواصل، هو ضد القيم الاجتماعية، مضيفاً أنه لا تجوز الرحمة بالمتهم عند إصدار الحكم.

وبدا يماتسو هادئاً وهو يستمع لمرافعة الادعاء، ومن المقرر أن يقدم محامو الدفاع مرافعتهم بعد غد الأربعاء.

ويقول محامو الدفاع: “لا يمكن محاسبة يماتسو بسبب الاضطراب العقلي الذي كان يعاني منه بسبب تعاطي الماريغوانا”.

من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية في 16 مارس (آذار) المقبل.