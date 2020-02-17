مصادرة 45 طناً من الحطب المحلي في أسواق الأحساء

صادرت الفرق الميدانية التابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء خلال جولاتها التفتيشية المنفذة أمس 45 طناً من الحطب والفحم المحلي معروضة للبيع عبر مجموعة من الباعة الجائلين وفي بعض المحال التجارية.

وتأتي جهود المكتب في إطار حملة مكافحة الاحتطاب الجائر والحفاظ على البيئة بمتابعة من محافظة الأحساء ومشاركة الجهات الأمنية والقطاعات المختصة بهدف تعزيز الوعي المجتمعي للحفاظ على التوازن البيئي والمراعي الطبيعية.

وأكد مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء المهندس إبراهيم الخليل، استمرار جهود المكتب للحد من هذه الظاهرة، حيث تتواصل الجولات التفتيشية لملاحقة وضبط المخالفين، وتطبيق العقوبات المفروضة عليهم وفقا لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.