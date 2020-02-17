الأتراك يغزون قطر.. شقيق تميم يستعين بمهندس شاهده في “تويتر” لترميم قصره

قال مهندس معماري تركي، إنه تلقى عرضًا مغريًا من جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني، شقيق تميم، لتولي أعمال ديكور القصر الذي اشتراه مؤخرًا.

وحسب ما أعلنته صحيفة زمان التركية، فإن المهندس المعماري شريف سوغوك بولاك، أعلن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، أن العرض جاء بعد أن شاهد شقيق تميم الأصغر نماذج من أعماله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه سيتوجه إلى قطر مارس المقبل، لبحث العرض.

وأضافت الصحيفة، أن جاسم تواصل مع سوغوك عبر رفقائه الموجودين داخل تركيا، فيما شارك سوغوك بولاك مع متابعيه تذكرة الطيران عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، معلنًا قبوله الدعوة التي تلقاها.