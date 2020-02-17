خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس أريتريا ويقيم مأدبة غداء تكريمًا له

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، اليوم، فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا.

ورحب خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بفخامته والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى الرئيس الأريتري سعادته بلقائه خادم الحرمين الشريفين.

كما صافح فخامة الرئيس الأريتري أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – رعاه الله – مأدبة غداء تكريماً لفخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال والمأدبة، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار في الديوان الملكي ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.