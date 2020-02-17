الهيئة العامة للرياضة تفتح تحقيقًا عاجلًا بخصوص أحداث مباراة الشباب والنصر

بدأت الهيئة العامة للرياضة، بالتحقيق في الأنباء التي تم تداولها بشأن الحضور الجماهيري في مباراة الشباب والنصر ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكرت الهيئة العامة في بيان لها، اليوم الإثنين: “تابعت الهيئة العامة للرياضة ما تم تداوله من أحاديث وتصريحات متعلقة بالحضور الجماهيري للمباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضية 14 فبراير 2020 بين فريقي الشباب والنصر ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من المسابقة”.

وأضافت: “وإزاء ذلك فإن الهيئة بدأت في فتح تحقيقٍ عاجلٍ في هذه الحادثة، إلى جانب استدعاء الرئيس التنفيذي بنادي الشباب إثر الحديث الذي أدلى به لوسائل الإعلام”.

واختتمت الهيئة بيانها: “وسيتم بصورة عاجلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقائق المرتبطة بهذه القضية، ومحاسبة كل متجاوزٍ للأنظمة واللوائح”.

وكان الحضور الجماهيري لفريق الشباب في المباراة التي أقيمت بملعب الأمير فيصل بن فهد، أثار جدلا في وسائل الإعلام وبين جماهير الأندية، حيث ترددت أنباء عن حضور جاليات من بلاد أخرى للمباراة لتشجيع الشباب، وهو ما نفاه النادي في بيان له أمس الأحد.