وفد “الجنائية الدولية” في الخرطوم لبحث تسليم عمر البشير

وصل وفد من “الجنائية الدولية” إلى الخرطوم لبحث مسألة تسليم الرئيس السودانى السابق عمر البشير، وذلك وفق ما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل عبر شريطها الإخبارى دون التطرق لتفاصيل أخرى.

فى غضون ذلك، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان، إن رئيس المجلس السيادى الحاكم فى السودان تعهد بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، التى أصدرت مذكرة اعتقال لم تنفذ للرئيس المخلوع عمر البشير بسبب مزاعم عن جرائم حرب وإبادة جماعية فى دارفور.

وقال كينيث روث مدير هيومن رايتس ووتش، إنه اجتمع مع عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادى فى السودان، وقال روث لـ”رويترز” فى مقابلة عبر الهاتف من الخرطوم حيث عقد اجتماعات مع البرهان ورئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك “كان واضحا بشأن استعداد الحكومة للتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية”.

وقال روث: “لم نكن على ثقة بشأن الكيفية التى ستسير بها الأمور فى الاجتماع مع الجنرال لكنه أكد تماما ما سمعناه من مسؤولين حكوميين آخرين”، مضيفًا: “تعهد بالتعاون الكامل”، والسؤال المطروح بالطبع هو ما إذا كان ذلك يعنى تسليم البشير والأربعة الآخرين إلى لاهاى أم يعنى التعاون مع المحكمة بشأن إجراء محاكمات محلية قوية وعادلة؟”.