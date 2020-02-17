مدرب التعاون: أثق بقدرات لاعبي الفريق في مواجهة الغد أمام الدحيل

أكد فيتور كامبيلوس مدرب نادي التعاون، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء فريقه أمام الدحيل آسيويًا أن المباراة فرصة كبيرة للتعاون‬⁩ الذي يمثل المملكة في هذا الحدث القاري وأنها مباراة صعبة مثل بقية مباريات دوري أبطال آسيا.

‏وأضاف: “عملنا بكل جهد لهذه المواجهة التي ستكون على أرضنا وبين جماهيرنا أهم أسلحتنا أمام الدحيل الفريق القوي الذي يمتلك أجانب على مستوى عال”، متابعًا: “لدينا حماس كبير ونحترم الدحيل ولكن معرفتي التامة بلاعبي ⁧‫التعاون‬⁩ تجعلني أتحدى بهم ومتأكد بأن الأداء سيكون مختلف والروح ستكون حاضرة غدًا”.

‏وحول عودة الكاميروني تاوامبا، أجاب اللاعب متوقف لمدة شهر وبحاجة عمل بدني، لافتًا إلى أن عمل المدرب النفسي مهم ويجب أن يكون قريب من اللاعبين، كما أن العمل التكتيكي مهم جدًا.

وقال: “‏نمتلك لاعبين كُثر مثل أحمد عسيري لديهم القدرة على التعامل مع مثل هذه المباريات.. وغدًا‬⁩ سيظهر التعاون بالشكل اللائق بدعم ومساندة جماهيره”.

من جانبه أكد مدافع نادي التعاون أحمد عسيري، أن مباراة الغد مهمة فالفريقين لديهم 3 نقاط، الدحيل لديه لاعبين مميزين كما أن ⁧التعاون‬⁩ يمتلك لاعبين رائعين، مباراة الغد نمثل فيها التعاون والقصيم والوطن بشكل عام وذلك يحملنا مسؤولية كبيرة أنا وزملائي.

وتابع:‏ “كلاعبين لدينا الانسجام والتفاهم وذلك سيكون في مصلحة ⁧‫التعاون‬⁩”، مطالبًا الجماهير بالحضور لأن دعمهم يمثل قوة كبيرة لنا في الملعب وجماهيرنا لا تحتاج دعوة.