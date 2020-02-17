غوميز يقود الهلال لمواصلة انطلاقته في دوري أبطال آسيا على حساب شباب الأهلي دبي #الهلال_شباب_الاهلي

واصل الهلال انطلاقته القوية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم وحقق الانتصار الثاني على التوالي حيث تغلب على مضيفه شباب الأهلي دبي 2 / 1، اليوم الإثنين، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.

ورفع الهلال رصيده بذلك إلى ست نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف باختاكور الأوزبكي، بينما ظل شباب الأهلي دبي بدون رصيد من النقاط بعد أن تلقى الهزيمة الثانية.

وافتتح يوسف جابر التسجيل لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 24 ثم حسم الهلال المباراة لصالحه بهدفين سجلهما بافيتيمبي جوميز في الدقيقتين 36 و72.