الأرصاد: نشاط في الرياح المثيرة للأتربة وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق غدًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الثلاثاء في المملكة 24/ 6/ 1441 الموافق 18/ 2/ 2020، قائلة إنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة، المدينة المنورة، شمال وشمال غرب المملكة.

وشملت التوقعات، أن تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على حائل، الأجزاء الشمالية من الشرقية، أجزاء من الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال وشرق المملكة.