أسد #الهلال في تحدٍ مع «القحطاني» من أجل التاريخ #الهلال_شباب_الاهلي

سجل محترف الهلال الفرنسي بافتيمبي قوميز رقماً جديدا في بطولة دوري أبطال اسيا 2020م، وذلك بعد تسجيله هدفين في مرمى شباب الأهلي الإماراتي وذلك على ملعب آل زايد في دبي ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة أبطال آسيا.

وأصبح في رصيد المهاجم الفرنسي قوميز 14 هدفا بعدما كان هدافا للبطولة في النسخة الماضية برصيد 11 هدفا ويأتي متصدرا في هذه النسخة لثلاثة أهداف.

ويحاول المهاجم الفرنسي أن يصبح الهداف التاريخي لنادي الهلال في البطولة الآسيوية، ويأتي قائد و مهاجم الهلال السابق ياسر القحطاني في مقدمة الهدافين برصيد 18 هدفا و بفارق أربعة اهداف عن الفرنسي قوميز.

يذكر أن المحترف البرازيلي كارلوس أدواردو ياتي ثالث الهدافين التاريخين برصيد 12 هدفا ولكنه لم يدخل ضمن قائمة الفريق الهلالي هذا الموسم.