جماهير #الهلال بعد إصابة “عطيف” تردد “طاري غيابك مُر”

عبرت جماهير الهلال بمواقع التواصل الاجتماعي، عن حزنها بعد تعرض نجم وسط الفريق عبدالله عطيف، إلى إصابة في الركبة في اللقاء الذي جمع الهلال بمضيفه شباب الأهلي الإماراتي ضمن لقاءات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2020م.

وخرج عبدالله عطيف في الدقيقة الـ17 متأثرًا بالإصابة بعد تدخل عنيف من قبل لاعب شباب الأهلي عبدالله النقبي، ليشير الحكم بالبطاقة الصفراء في وجه اللاعب النقبي.

وبينّت الأشعة الطبية المبدئية إصابته في الغضروف الخارجي للركبة، وسيجري غدًا فحص كامل للتأكد من نوع الإصابة وبرنامج العلاج.

يذكر أن عبدالله عطيف سبق وأن تعرض لإصابة بالرباط الصليبي في اليوم الرابع من أبريل عام 2015م في لقاء التعاون.