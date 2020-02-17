41 متحدثاً من المملكة وخارجها يشاركون بالمؤتمر الوطني السابع للجودة في جدة

تشهد جلسات المؤتمر الوطني السابع للجودة مشاركة أكثر من 41 متحدث من داخل المملكة وخارجها، والذي سيقام خلال الفترة من 1 إلى 3 رجب 1441هــ، الموافق من 25 إلى 27 فبراير 2020م، بفندق الريتزكارلتون مدينة جدة.

ويناقش المؤتمر الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برعايـة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، العديد من المحاور من أبرزها الجودة ورؤية 2030، والاستراتيجية الوطنية للجودة، وعلاقة الجودة بالتنمية المستدامة، إلى جانب استعراض البنية التحتية الوطنية للجودة، والقدرات والكفاءات الوطنية في الجودة، وكذلك محور جودة خدمات الحج والعمرة، وبرامج وجوائز الجودة الوطنية، وأخيراً الجودة وأثرها على المؤشرات التنافسية العالمية.

ويشارك في المؤتمر معالي وزير الحج والعمرة د. محمد صالح بنتن، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية م.أسامه الزامل، وكذلك يشارك في المؤتمر ضمن استعراض التجربة الكورية في مجال الجودة د.وان سيون شن رئيس المنظمة الآسيوية للجودة الرئيس السابق للجمعية الكورية للجودة، د. تشوي كابهونغ رئيس منظمة شهادات الاختبار الكورية.

كما يتضمن المؤتمر مشاركات ثريّة لعدد من المتخصصين مثل د جوزيف ديفو رئيس معهد جوران للجودة، والسيد تيم هايت الخبير والمستشار بإدارة التغيير في جنرال الكتريك، وكذلك د. عبد الرحمن المديريس مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة في التعليم، إلى جانب د.بدرو سيريفيا من الأكاديمية الدولية للجودة.

ويشارك في جلسات المؤتمر أيضاً د عبد العزيز عبدالباقي وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتميز المؤسسي، د.خالد الزهراني مدير الجودة والتميز المؤسسي بالهيئة العامة للجمارك، د.هاني العمري أستاذ الجودة والتخطيط الاستراتيجي، إلى جانب نخبة كبيرة من المتخصصين والخبراء في مجال الجودة والتميز من داخل المملكة وخارجها.