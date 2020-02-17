الهند تستدعي السفير التركي بسبب “تصريحات أردوغان”

استدعت الهند السفير التركي الاثنين لتقديم احتجاج دبلوماسي على تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه وحذرت من تبعات ذلك على العلاقات الثنائية.

وقال إردوغان، خلال زيارة لباكستان الأسبوع الماضي، إن وضع الشطر الهندي من كشمير آخذ في التدهور بسبب التغييرات الجذرية التي طبقتها نيودلهي في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إنها أبلغت السفير التركي شاكر أوزكان تورونلار بأن تصريحات أردوغان افتقرت لفهم تاريخ النزاع في كشمير.

وقال المتحدث باسم الوزارة رافيش كومار “الموقف الأخير ضرب مثالا آخر على نمط التدخل التركي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. تعتبر الهند ذلك أمرا غير مقبول البتة”.

وأضاف أن الهند قدمت احتجاجا رسميا دبلوماسيا قويا لتركيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية “لتلك التطورات تبعات بالغة على علاقاتنا الثنائية” في إشارة لتصريحات إردوغان.