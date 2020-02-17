وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني محضر آلية إصدار تراخيص البناء للمستودعات بمدينة الرياض – المرحلة الأولى-.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة إلى تحسين ترتيب المملكة في مؤشر “استخراج تراخيص البناء” وتطويره مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على تحقيق مستهدفاته، وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، وكذلك التنسيق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني بشأن حوكمة إجراءات استخراج تراخيص البناء للمستودعات بما يمكن من خفض عدد إجراءات وزمن استخراج التراخيص، وتطوير تنفيذ كافة المعاملات من خلال بوابة “بلدي” وبمشاركة كافة الجهات الخدمية المعنية، بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين الأعمال بما يتوافق مع أهداف التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م.

وإليكم 7 خطوات إلكترونية تختصر رحلة بناء المستودعات: