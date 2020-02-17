تأجيل معرض جنيف للاختراعات بسبب كورونا

أجل معرض جنيف الدولي للاختراعات بحيث يقام في سبتمبر بدلا من مارس من العام الجاري نظرا لقيود السفر الحالية المتعلقة بفيروس كورونا المتحور، حسبما أعلن منظمو المعرض اليوم الاثنين.

وينحدر نحو نصف المخترعين في الحدث السنوي التكنولوجي الكبير من آسيا، ومعظمهم من الصين وهونج كونج.

وقال منظمو العرض في بيان إن المخترعين المنحدرين من آسيا ومناطق أخرى واجهوا صعوبات في الحصول على التأشيرات وترتيب رحلات جوية إلى جنيف، في

ظل التفشي الجديد لفيروس كورونا المتحور الذي بدأ في الصين.

وقالت مديرة المعرض جايل جروجيان: “لا يمكننا أن نتخيل افتتاح معرض لا يمثل المهمة التي نسعي إليها منذ سنوات عديدة، أي أن يكون منصة لتسليط الضوء على الاختراعات القادمة من شتى أنحاء العالم”.