كلية الملك خالد العسكرية تعلن أسماء المقبولين على وظائفها

أعلنت وزارة الحرس الوطني، أسماء المقبولين على عدد من الوظائف في كلية الملك خالد العسكرية، وذلك بالتعاون مع منظومة التوظيف الحكومي جدارة.

وطالبت الوزارة المقبولين المعلنة أسماؤهم بالحضور إلى كلية الملك خالد العسكرية؛ لاستكمال إجراءات الكشف الطبي المطلوبة للوظيفة بدءًا من اليوم الأحد الموافق 13 / 7 / 1441 هـ ولمدة يومين، مع إحضار المستندات المطلوبة وتشمل أصل الهوية الوطنية، و3 صور شخصية ملونة حديثة، وخطابًا مختومًا من البنك يحتوي على حساب الآيبان على أن يكون الاستعلام عن أسماء المقبولين عبر هذا الرابط.