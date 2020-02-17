قنصل كينيا في الرياض يناقش مع مكتب حطين للاستقدام إمكانية دعم السوق بمزيد من العمالة الكينية (صور)

زار قنصل دولة كينيا في الرياض روبنسون توانغا ويرافقه القائم بالأعمال لدى سفارة كينيا الوزير لورنس واويرو مكتب حطين للاستقدام صباح اليوم، حيث استقبله رجل الأعمال سعد بن عبد الله الحداري، والمدير التنفيذي لمؤسسة حطين للاستقدام مطلق بن عبد الله الحداري.

واطّلع القنصل الكيني ومرافقيه على عرض تليفزيوني عن نشاط مكتب حطين للاستقدام والخدمات التي يقدمها المكتب في مجال الموارد البشرية، وقد تبادلوا الحديث حول إمكانية زيادة دعم السوق السعودي من العمالة الكينية والاستفادة من الخبرات الكينية في قطاع الأعمال.

وأبدى القائم بالأعمال والقنصل الكيني في المملكة حرص بلادهما على المساهمة في قطاع الموارد البشرية في المملكة ودعم سوق الأعمال السعودي بالعمالة الماهرة والمُدربة والشراكة التي تندرج في إطار التعاون بين البلدين الصديقين.

وفي ختام اللقاء سلّم رجل الأعمال سعد بن عبدالله الحداري لقنصل العام لدولة كينيا روبنسون توانغا درع تذكاري ونُسخ مطبوعة من الخدمات والأنشطة التي يقدمها مكتب حطين للإستقدام، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.