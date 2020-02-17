بعد عاصفة غضب في لبنان.. النظام الإيراني يستفز الأحواز بتمثال سليماني

لم تمض ساعات على عاصفة الغضب التي انطلقت في الأوساط اللبنانية حول تمثال لقائد مليشيا فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني، حتى وضعت السلطات الإيرانية تمثالا جديدا في مدينة الأحواز والتي يسكنها العرب في إيران.

واعتبرت بلدية الأحواز أن هذا التمثال يأتي لتخليد سليماني وجهوده التي بذلها في خدمة البلاد، لكن ناشطين اعتبروه استفزازا لمشاعر العرب الذين يعانون من قمع النظام.

واعتبر النشطاء أن وضع التمثال في “الأحواز العربية” لن يغير من واقع أن سليماني “مجرم وسفاح وإرهابي” قتل آلاف العرب في سوريا والعراق واليمن.