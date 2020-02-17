الكشف عن شعار أولمبياد طوكيو 2020

كشف منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة (أولمبياد طوكيو 2020) اليوم الثلاثاء عن الشعار الرسمي للدورة “المشاعر توحدنا” مؤكدين أنه تم اختياره ليعكس القوة الموحدة للرياضة .

وذكر البيان أن الشعار يعكس “القيم الأساسية للألعاب الأولمبية والباراليمبية” و”يجسد رسالة محددة ومناسبة لتقبل التنوع ويعكس روح العصر لعام 2020 في البيئة الحضارية لطوكيو”.

وسيتم عرض الشعار باللغة الإنجليزية فقط في ملاعب المسابقات، في زينة شوارع المدينة وعلى البضائع المرخصة.

ويتنافس حوالي عشرة الاف رياضي من أكثر من 200 دولة في أولمبياد طوكيو التي تقام خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 9 اغسطس.