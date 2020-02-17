القاضي بدر السلطان.. اشترى أرض أيتام بمبلغ زهيد.. فأعادها لهم بعد تثمينها بمبلغ باهظ

في لفتة تجسد معاني الإنسانية، أعاد القاضي بمحكمة الاستئناف بالجوف الشيخ بدر بن محمد السلطان، أرضا كان اشتراها من أيتام وتملكها، بعدما تم تثمينها بمبلغ باهظ، وقناعته أن الأيتام أولى بهذا المبلغ.

وأشاد أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، خلال جلسة اليوم مع المواطنين، بموقف القاضي بمحكمة الاستئناف بالجوف الشيخ بدر بن محمد السلطان، مع الأيتام.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع الموقف الإنساني للشيخ بدر السطان وأشادوا بتعامله وقناعته مع الأيتام، وقال أحدهم “ما قام به فضيلة القاضي عمل نبيل لا يفعله إلا رجل نبيل وذو حظ عظيم، الله يعوضه الجنة”.

وقال مغرد آخر “الله يجزاه خير ويسعده مثل ما أسعد وأفرح الأيتام.. رجل يفكر في أخرته وليس في دنياه… وليس عنده جشع وحب المال.. الله يبارك فيه وفي ذريته”.