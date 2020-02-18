بالصور: معلمون يودعون قائد مدرستهم بسيارة 2020

في ليلة من ليالي الوفاء امتزجت فيها مشاعر الحب والاخاء كرم منسوبو مدرسة الحارث بن هشام بالرياض قائد مدرستهم علي محمد حنتول بمركبة كيا موديل 2020، وهدايا أخرى؛ وذلك عرفاناً بمنهم بما لقوه منه من حسن تعامل وقربه لزملائه وحرصه على أبنائه الطلاب، خلال فترة قيادته للمدرسة التي استمرت 11 سنة قبل أن ينتقل لمدرسة أخرى.

وتم ذلك في حفل بهيج تخلله العديد من الكلمات لمنسوبي المدرسة وزملاءه المعلمين بالإضافة لعدد من الهدايا العينية، تقديراً لما قدمه للمدرسة خلال 18 سنة عمل بها.

وتعبيراً عن عمق العلاقة التي تربطهم به وتأتي فكره التكريم من المعلمين سالم الحبردي وعايض الحارثي والتي لاقت اتفاق فوراً من قبل الزملاء لهذا التكريم والاحتفاء.

بدوره قال المحتفى به : عملت مع هؤلاء النخبة المميزة قرابة 18 عاماً مابين قائد ووكيل وماوجدت منهم إلا كل تعاون وحرص على العملية التعليمية والتربوية مقدماً شكره وتقديره لزملائه على هذه اللفتة، شاكراً لهم تعاونهم وجهودهم المبذولة خلال فترة عمله معهم واصفاً شعوره بأن الوفاء لا يأتي إلا من الأوفياء أمثالهم.