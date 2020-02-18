تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة الإمام عبد الرحمن #وظايف_شاغرة

دعا برنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام الخريجين (رجالاً ونساءً) الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة في سلم الوظائف الصحية.

أولاً: مواعيد تقديم الطلبات:

1. الفترة الزمنية للتقديم: من يوم الثلاثاء 24 جمادى الثاني 1441هـ الموافق 18/02/2020م الساعة 8 صباحا حتى يوم الثلاثاء 8 رجب 1441هـ الموافق 3/3/2020م الساعة 2:30 مساء

2. رابط التقديم على الوظائف:

3. إيضاحات: فترة التقديم مستمرة على مدار 24 ساعة خلال الفترة الزمنية المحددة.

ثانيا: آلية التقديم من قبل المتقدمين والمتقدمات

1. الدخول على رابط التوظيف والتسجيل لغير المسجل مسبقا، أو الدخول للمسجل مسبقا وتعبئة الحقول المطلوبة كاملة، وإرفاق جميع المستندات.

2. اختيار الوظيفة المناسبة لنفس التخصص للتقديم عليها، ومن ثم تحديد الرغبات واستكمال الإجراء حتى التنفيذ.

ثالثا: الفئات المستهدفة بالإعلان في الرابط والشروط والضوابط العامة:

1. أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية.

2. أن تكون الدرجة العلمية في التخصص مشمولة في الإعلان.

3. أن يكون المتقدم/المتقدمة حاصلاً على المؤهل المطلوب بدرجة لا تقل عن جيد.

4. إقرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على المؤهلات العلمية من خارج المملكة.

5. إنهاء فترة الامتياز المشترطة لكافة المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

6. اجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة تسجيل المهني سارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظيفة المعلنة.

7. الدرجات العلمية وترتيب أفضليتها ثم تحديدها وفقا لما نصت عليها لائحة الوظائف الصحية.

8. مع التأكيد على أن الأولوية في الترشيح هي المؤهلات العلمية ماجستير ثم بكالوريوس عن طريق الانتظام ومن ثم الخريجين عن طريق الانتساب.

9. الطلبات التي لا يتم تقديمها خلال فترة التقديم المحددة في الفقرة أولاً لن يتاح لها الدخول بالمفاضلة على الوظائف المعلنة.

10. أن يكون لائقاً طبياً.

11. اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية.

12. اجتياز المقابلة.

رابعا: إيضاحات عـامة للمتقدمين والمتقدمات في رابط التوظيف:

1. هيئ البرنامج في رابط التوظيف وسائل التوضيح عند الحقول لتعبئتها بشكل سليم، ونؤكد على أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في حفظ الطلب؛ لتفادي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر في مرحلة الترشح.

2. مسؤولية البيانات التي يتم إضافتها من قبل(المتقدم/ـه) على رابط التوظيف على (المتقدم/ـه (، حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

3. تاريخ انتهاء فترة الامتياز يجب أن يكون قبل أو يساوي تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة في الفقرة أولاً من هذا الإعلان (رجالا/نساء).

4. التاريخ المعتمد في التخرج هو تاريخ التخرج المدون في الوثيقة.

5. في حال وجود خبرات لدى المتقدم/ــه يجب تسجيلها بشكل دقيق مع مراعاة أن تكون الخبرة في نفس مسمى الوظيفة المتقدم عليها، أن تكون بعد الحصول على المؤهل، أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية أو موظف سابق بالدولة، أن يرفق شهادة مدد من التأمينات الاجتماعية، أن يرفق خطاب خبرة من جهة العمل، أن يكون تاريــخ البداية والنهاية عند التسجيل مطابق لفترة الخبرة المسجلة بالتأمينات.

6. على من يتم إعلان (أسمائهم/ن) أو التواصل معهم بالوسائل الأخرى لمطابقة بياناتهم/ن اصطحاب أصول المستندات عند المراجعة؛ لغرض استكمال مسوغات التعيين.

ومن (لا يراجع/لا تراجع)، أو لم تكتمل أصول المستندات المطلوبة منه خلال الفترة المحددة لاستكمال مسوغات التعيين، فإن ذلك يعد عدولا عن الرغبة بالتوظيف.

خامساً: المزايا:

1. رواتب تنافسية.

2. علاوة سنوية.

3. تغطية الرعاية الطبية الكاملة.

4. بدل سكن ومواصلات.