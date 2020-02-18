انسحاب ميليشيات ليبية من القتال بسبب امتيازات المرتزقة السوريين

قال مصدر مطلع لموقع “أخبار ليبيا 24” الإخباري إن آليات لميليشيا لواء المحجوب انسحبت من طرابلس عائدة إلى مصراتة بسبب المرتزقة السوريين.

وأوضح المصدر أن سبب انسحاب هذه الميليشيا من طرابلس، المزايا المالية التي يحصل عليها المقاتلون السوريون الذين جلبتهم تركيا، لدعم حكومة الوفاق.

وأكد المصادر أن خلافاً نشب بين ميليشيا لواء المحجوب ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، أحد أبرز المسؤولين عن جلب المرتزقة السوريين مقابل مبالغ مالية كبيرة بالدولار لتعويض عزوف الليبيين عن القتال في صفوف قوات الوفاق.