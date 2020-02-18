السودان: بيان مهم للجيش بشأن إحالة عدد كبير من الضباط للمعاش

أصدرت القوات المسلحة كشفاً بإحالة عدد كبير من الضباط للتقاعد.وشملت القائمة ضباطاً من رتبة عقيد فما دون.

وقال الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة عميد د. ركن عامر محمد الحسن في بيان: (أن قيادة القوات المسلحة أصدرت يوم الإثنين كشوفات تقاعد للمعاش وترقيات حسب ما هو معتاد بداية كل عام جديد وفقاً للوائح فرع شئون الضباط وشروط إجتياز حواجز الترقي والإستمرارية بالقوات المسلحة.

شملت الكشوفة التي صدرت حالياً رتب الضباط من رتبة العقيد حتى الملازم وسوف تتوالى بقية الكشوفة لاحقاً). وقال البيان: (جدير بالذكر أن هذه الكشوفة مترقبة في هذا التوقيت من كل أفراد القوات المسلحة ولا تعتبر كشوفات فوق العادة وتنجز بمهنية عالية).