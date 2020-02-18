تركيا على مشارف القائمة السوداء للملاذات الضريبية.. والاتحاد الأوروبي يمنحها مهلة

أظهرت وثيقة من الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء أن وزراء المالية في دول التكتل أضافوا بنما وسيشل وجزر كاميان وبالاو إلى قائمة سوداء للدول التي تعتبر ملاذات ضريبية لكنهم أمهلوا تركيا مزيدا من الوقت لتجنب الإدراج في القائمة على الرغم من أوجه القصور.

وأعد التكتل تلك القائمة في 2017 بعد الكشف عن عمليات ومخططات تهرب ضريبي واسعة النطاق تستخدمها شركات وأثرياء لتقليل مبلغ الضرائب.

ولا تزال القائمة السوداء تضم فيجي، وسلطنة عمان، وساموا، وترينيداد وتوباجو، وفانواتو، وثلاث مناطق أمريكية هي ساموا الأمريكية، وجوام، والجزر العذراء الأمريكية.