أوامر باعتقال أكثر من 700 موظف حكومي وعسكري في تركيا

أطلقت الشرطة التركية، الثلاثاء، عملية لاعتقال أكثر من 700 موظفي حكومي وعسكري يشتبه في صلتهم بشكبة الداعية فتح الله غولن، المقيم في منفاه الاختياري بالولايات المتحدة، والذي تحمله حكومة أنقرة مسؤولية الانقلاب الفاشل في 2016.

ومنذ فجر الثلاثاء شنت الشرطة مداهمات متزامنة في جميع محافظات البلاد تقريباً لاعتقال المشتبهين بأوامر من عدة هيئات قضائية، حسب ما أعلنت قناة “إن.تي.في” التركية.

واستهدفت عملية أمنية 70 موظفاً في وزارة العدل، وأخرى 201 من بلقوات المسلحة، 101 منهم لا يزالون في الخدمة، وأغلبهم من قطاع الطيران.

وتضمن أحد أوامر الاعتقال الأخرى 467 شخصاً يشتبه في ضلوعهم في التلاعب باختبار للوصول إلى مناصب المسؤولية في الشرطة في 2009.

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت السلطات التركية حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن فصل أكثر من 130 ألف من موظفي الدولة، بينهم قضاة، وأكاديميون، وشرطيون، وعسكريون، وأطباء، ومعلمون، بينما يقبع أكثر من 50 ألف شخص قيد الحبس الاحتياطي.