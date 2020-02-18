أبطال آسيا: العين والنصر السعودي يرفعان شعار “الفوز أولاً”

يستضيف العين على ملعبه بإستاد هزاع بن زايد، اليوم الثلاثاء، شقيقه فريق النصر السعودي، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ضمن دوري أبطال آسيا.

تعتبر المباراة تاريخية بين الفريقين الكبيرين، كونها المرة الأولى التي يلتقيان فيها وجهاً لوجه، في تاريخ مشاركاتهما بالمسابقة القارية البارزة.

ويتطلع كل فريق لتحقيق أهدافه، حيث يسعى العين لتجاوز خيبة البداية، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام سباهان أصفهان، والتعويض على حساب النصر للخروج من ذيلية المجموعة، والعودة إلى دائرة المنافسة، فيما يسعى الفريق الضيف للوصول إلى النقطة الرابعة، بعد تعادله في المباراة السابقة على أرضه.

واختتم العين تحضيراته بحصة تدريبية أخيرة، أجراها بإستاد خليفة بن زايد، تحت قيادة مدربه البرتغالي، بيدرو إيمانويل، الذي حرص على التأكد من جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً ومعنوياً، من خلال إخضاعهم لاختبارات متنوعة، تضمنت تنفيذ التكتيك وأسلوب اللعب، كبناء الهجمات من العمق والأطراف.

والضغط على حامل الكرة، واللعب من لسمة واحدة، وسرعة الارتداد في حال الهجمات المعاكسة، والتعامل مع الضربات العرضية في حالتي الدفاع والهجوم، وتنفيذ الضربات الثابتة من خارج منطقة الجزاء، ومن مختلف المسافات والاتجاهات، وعمد في الأثناء إلى تصحيح الأخطاء، ومعالجة السلبيات، مع التركيز على الخط الخلفي، وقد أدى اللاعبون التمارين بحماس كبير ومعنويات عالية، وكان التنافس واضحاً بينهم لنيل ثقة المدرب.

ومن جانبه، أجرى النصر تدريبه الرئيس على ملعب المباراة، ويعتمد الفريق على مهاجمه المتألق عبدالرزاق حمد الله، في حسم الأمور لمصلحته، والعودة بنقاط المباراة الثلاث، وتعزيز موقفه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل، مع إدراكه لقوة العين، وخبرته في المسابقة القارية.

ويرى البرتغالي بيدرو إيمانويل، أن الخبرة والذكاء عاملان مهمان لترجيح كفة فريقه في مباراته أمام النصر السعودي، وقال في المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن استعدادات فريقه لمباراة اليوم: “ينبغي أن تكون لدينا استراتيجية لعب جيدة، وأن ندخل إلى ميدان المواجهة ونحن نعرف بالضبط ما ينبغي علينا فعله لتحقيق الفوز”.

وأكد بيدرو أن فريقه ورغم الغيابات والإجهاد بسبب ضغط المباريات جاهز لتقديم نفسه بأفضل صورة، بما يقوده لتحصيل النقاط الثلاث، مع كامل احترامه للمنافس فريق النصر السعودي، فهو فريق قوي وعنيد وبطل ويملك في صفوفه لاعبين أصحاب مهارات عالية، أعرف جيداً ما يمكن أن يفعلوه في أرضية الملعب تحت قيادة زميلي روي فيتوريا، وهو مدرب جيد أعرفه.

ويملك خبرة سابقة في البطولة الآسيوية، وبالتالي فأعتقد أن المهمة ستكون صعبة، ولكننا استفدنا من الدرس القاسي في مباراتنا الأولى.

ويعتقد المدير الفني لفريق النصر، البرتغالي روي فيتوريا،، أن تفاصيل صغيرة جداً، ربما تحسم مباراة فريقه أمام مضيفه العين، قائلاً: “أمامنا مهمة صعبة، في مواجهة فريق قوى ومتمرس في البطولة الآسيوية، ويتمتع بالإمكانات الفردية والجماعية، ويقوده مدرب ممتاز، ولكننا أعددنا فريقنا على نحو جيد، وأصبحنا في كامل الجاهزية لتحقيق الفوز، والعودة بالنقاط الثلاث”.