أبطال أوروبا: سان جيرمان يواجه دورتموند في مباراة خارج التوقعات

يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ضيفاً ثقيلاً على بروسيا دورتموند الألماني، اليوم الثلاثاء، في افتتاح منافسات ذهاب دور 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف “أسود الفيستفاليا” نظيره نادي العاصمة الفرنسية على ملعب “سيغنال إيدونا بارك”، في واحدة من أبرز مواجهات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تشهد عودة توماس توخيل إلى المدينة الألمانية من جديد.

وتولى توخيل تدريب دورتموند بعد حقبة مدرب ليفربول الإنجليزي الحالي، يورغن كلوب، وذلك لمدة موسمين من 2015 إلى 2017، وقد نجح خلال هذه الفترة في فرض اسمه بقوة محققاً لقب كأس ألمانيا في موسمه الثاني، بالفوز 2-1 على إينتراخت فرانكفورت في المباراة النهائية.

وضمت قائمة نادي العاصمة الفرنسية التي أعلنها توخيل 21 لاعباً، حيث شهدت القائمة عودة نيمار دا سيلفا، الذي غاب عن آخر 4 مباريات بسبب الإصابة، حيث ضمت كلا من: خوان بيرنات، مارسين بولكا، إدينسون كافاني، أنخيل دي ماريا، جوليان دراكسلر، إدريسا جاي، أندير هيريرا، ماورو إيكاردي، تيلو كيرير، بريسنال كيمبيمبي، تانغي كواسي، لايفن كورزاوا، ماركينيوس، كيليان مبابي، توماس مونييه، كيلور نافاس، نيمار دا سيلفا، سيرجيو ريكو، بابلو سارابيا، تياغو سيلفا، ماركو فيراتي.

في المقابل، يتسلح دورتموند بالنجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند، الذي توج مؤخراً بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بعدما قدم انطلاقة تاريخية فى صفوف “أسود الفيستفاليا” عقب انضمامه إلى صفوفه فى فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادماً من ريد بول سالزبورغ النمساوى مقابل 20 مليون يورو، حيث سجل اللاعب صاحب 19 عاماً 8 أهداف فى أول 5 مباريات مع الفريق.

ويدير مباراة بروسيا دورتموند ضد أتلتيكو مدريد، الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز الذي تم تعيينه من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.