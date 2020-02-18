شرطة القصيم تطيح بتشكيلٍ عصابي تورط في سرقة المنازل

تمكنت شرطة القصيم، اليوم الثلاثاء، من الإطاحة بتشكيل عصابي، بعد أن تورط في سرقة عدد المنازل.

وصرح المقدم بدر السحيباني، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي”.

وأوضح المقدم السحيباني أن التشكيل “مكون من 7 متهمين بينهم مواطنين اثنين، وآخرين من جنسياتٍ سورية وسودانية وتشادية وباكستانية – تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع”.

وأكد أن الإطاحة أتت بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة المنازل، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقروا بما نسب إليهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.