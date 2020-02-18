“تقنية القنفذة” تدشن مبادرتها “نون التقنية والقيم”

برعاية سعادة محافظ القنفذة بالإنابة، دشنت الكلية التقنية بالقنفذة مبادرتها “نون التقنية والقيم” والمشاركة ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي النسخة الرابعة تحت شعار كيف نكون قدورة بلغة القرآن وأيضاً ضمن مبادرة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني “تطوير السمات الشخصية للمتدربين”.

وأوضح مبارك الهزاع مدير الاتصال المؤسسي بالكلية، المشرف على مكتب المبادرات، أن الكلية تقدم هذه المبادرة لتفعيل مسؤولياتها تجاه متدربيها وأفراد المجتمع من خلال ترسيخ القيم للمجتمع ودعم الثقافة لبناء شخصيات أبنائنا بإظهار جمال لغة القرآن الكريم اللغة العربية الفصحى عبر فعاليات متنوعة ومسابقة تقنية تتمثل في منصة متداولة تتيح مشاركة المجتمع وتنافسهم في ذلك من خلال تعزيز القيم المثلى.

وأضاف أن المبادرة ينبثق منها فعاليات متنوعة مميزة تساهم في تعزيز القيم لدى أفراد المجتمع ومتدربي الكلية وهي:

1- مسابقة وجوائز نون التقنية والقيم: حيث تم وضع ضوابط وآلية منظمة للمسابقة تحت إشراف لجنة فنية من داخل الكلية وخارجها وتم تخصيص جوائز قيمة للمشاركات المميزة .

2- ورش ودورات تدريبية: تم تخصيص عدد خمس برامج تدريبية مميزة يكتسب من خلالها المشارك مهارات في تنمية وتطوير الذات وسوف يمنح المشاركين شهادة حضور وأولوية في الالتحاق بمسابقة نون .

3- فعالية الملهم الفصيح: من خلال هذه الفعالية سوف يتم اتاحة الفرصة لمتدربي الكلية وأفراد المجتمع لإبراز ما لديهم من مهارات في مجالات الالقاء والعرض وأي مهارة يرغب في إبرازها على مسرح العرض المباشر بالكلية تحت إشراف ادارة النشاط الثقافي بالكلية .

4- فعالية رواد القدوة: هذه الفعالية مخصص للشخصيات البارزة في مجال اللغة العربية من خلال اجراء لقاءات معهم لابراز جماليات اللغة العربية ومجالاتها المتعددة .

وأشار “الهزاع”، أن هذه الفعاليات سوف تنفذ خلال الفترة من 23/ 6/ 1441 إلى 22/ 8/ 1441هـ حيث سوف يتم في نهاية الفعاليات تكريم للفائزين بالمسابقة والجهات المشاركة.

ويمكن للمشاركين التسجيل في الفعاليات عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة التالي:

https://quct-noon.com/