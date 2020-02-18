تعيين الشعلاني مديرا لمستشفى عفيف بعد أيام من انتقاد أمير الرياض للخدمات الصحية بها

أصدر محمد التويجري، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، قرارا، اليوم الثلاثاء، بتكليف عبدالعزيز جاسر الشعلاني، مديرا لمستشفى عفيف العام، اعتبارا من الأحد المقبل.

كما أصدر “التويجري” قرارا بتكليف عادل بن متعب بن عميره مديرا لمستشفى المزاحمية، نقلا من مستشفى عفيف، اعتبارا من الأحد المقبل.

يذكر أن أمير الرياض أجرى زيارة لمستشفى عفيف العام، قبل أسبوعين، وانتقد ضعف الخدمات الصحية بالمستشفى، فيما قام مدير الشؤون الصحية محمد التويجري بزيارة للمستشفى بعد أيام من زيارة أمير الرياض، اطلع خلالها على أبرز احتياجات المستشفى.

من جانبهم، علق متابعون على حالة الإدارة في المستشفى، قائلين إنها لن تعالج المشكلات، مطالبين بتغييرها.