“إمارة مكة” تعلن موعد انتهاء أعمال البنى التحتية بمشروع طريق الملك عبدالعزيز

تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، اليوم الثلاثاء، مشروع طريق الملك

عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة، الذي تُشرف على تنفيذه هيئة تطوير منطقة مكة وتنفذه شركة أم القرى للتنمية والإعمار.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها على “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “يبلغ طول طريق الملك عبدالعزيز الجاري تنفيذه 3.6 كيلو ويمتد من تقاطع الدائري الثالث إلى المنطقة المركزية”.

وأضافت أنه سيتم الانتهاء من كامل البنى التحتية أواخر 2021 وتشمل أنفاق ومحطات المترو، ومواقف للسيارات، وطرق رئيسية، وممرات للمشاة، مشيرة إلى أنه تم إزالة 3626 عقارًا ضمن الأحياء العشوائية لصالح مشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.