المنتخب السعودي تحت 20 عاما يستهل مشواره في كأس العرب برباعية في مرمى فلسطين

تغلب المنتخب السعودي على نظيره الفلسطيني 4 ـ 0، ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، وذلك على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وأنهى “الأخضر” الشوط الأول متقدما بهدف دون رد حمل توقيع اللاعب محمد مران في الدقيقة 24 وأضاف حسين العلي الهدف الثاني عند الدقيقة 56, وعاد مران ليسجل هدفين عن الدقيقتين 65, 90+4 مسجلاً 3 أهداف “هاتريك “في أولى لقاءات المنتخب السعودي بالبطولة رافعاً رصيده إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة بشكل مؤقت، لحين انتهاء مباراة الجزائر ومصر التي ستنطلق بعد قليل.