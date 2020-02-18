كارثة مجهولة ومرعبة .. تسرب غازي يقتل 14 شخصا ويصيب المئات في باكستان

توفي ما لا يقل عن 14 شخصا في مدينة كراتشي الكبيرة في جنوب باكستان في تسرب للغاز لم يعرف مصدره، على ما أفاد مسؤولون وكالة فرانس برس.

وبدأ مقيمون في منطقة كياماري السكنية والتجارية يشعرون بالإعياء الأحد وسجلت أربع وفيات في اليوم نفسه بحسب المصادر نفسها.

وأوضح ظافر مهدي الناطق باسم وزارة الصحة في ولاية السند وعاصمتها كراتشي، أن ما لا يقل عن 14 شخصا توفوا حتى الآن في مستشفيات عدة.

وأدخل نحو 250 شخصا إلى هذه المستشفيات وهم يعانون من صعوبات في التنفس وتحسس في العيون، على ما أوضح طبيب طلب عدم الكشف عن اسمه.

وأكد الطبيب سيمين جمالي مسؤول قسم الطوارئ في مركز جناح الطبي أن 35 شخصا آخر ادخلوا إلى هذا المستشفى وهم يعانون “من اختناق وقصور في التنفس”.

ونفت سلطات مرفأ كراتشي الرئيسي في البلاد والواقع بجوار كياماري أن يكون مسؤولا عن تسرب الغاز هذا.

وطلبت الحكومية المحلية في ولاية السند مساعدة البحرية الباكستانية في تحديد مصدر التسرب، على ما قال وزير الاعلام المحلي ناصر شاه خلال مؤتمر صحافي.